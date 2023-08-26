Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:09, 26 августа 2023Россия

ВСУ обстреляли приграничный российский поселок кассетными боеприпасами

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Уразово кассетными боеприпасами
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, есть четверо пострадавших: трое мужчин и одна женщина. У всех осколочные ранения», — сообщил он, уточнив, что всех пострадавших доставили в Валуйскую районную больницу.

По словам Гладкова, кассетные боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию сельскохозяйственного магазина. При обстреле были повреждены несколько жилых домов и автомобилей.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Вооруженные силы Нигера приведут в состояние максимальной готовности

    Популярного шоумена из «Вечернего Урганта» потребовали признать иноагентом

    Украина просила США ввести санкции против киевского бизнесмена

    ВСУ обстреляли приграничный российский поселок кассетными боеприпасами

    Стало известно о нашествии пауков-ос на Москву

    Соперник Усика назвал способ победить украинца

    Медведев оценил решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии

    В США впервые казнят заключенного при помощи азота

    Жителей столичного региона предупредили о дожде

    В Конгрессе США потребовали импичмента Байдена из-за коррупции на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости