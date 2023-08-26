ВСУ обстреляли приграничный российский поселок кассетными боеприпасами
Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Уразово кассетными боеприпасамиСюжетПередача кассетных боеприпасов Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, есть четверо пострадавших: трое мужчин и одна женщина. У всех осколочные ранения», — сообщил он, уточнив, что всех пострадавших доставили в Валуйскую районную больницу.
По словам Гладкова, кассетные боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию сельскохозяйственного магазина. При обстреле были повреждены несколько жилых домов и автомобилей.