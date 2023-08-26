ВСУ обстреляли приграничный российский поселок кассетными боеприпасами

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Уразово кассетными боеприпасами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, есть четверо пострадавших: трое мужчин и одна женщина. У всех осколочные ранения», — сообщил он, уточнив, что всех пострадавших доставили в Валуйскую районную больницу.

По словам Гладкова, кассетные боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию сельскохозяйственного магазина. При обстреле были повреждены несколько жилых домов и автомобилей.

