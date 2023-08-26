Стало известно о ликвидации беспилотника ВСУ над Белгородской областью

МО: российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался атаковать объекты на территории России. Об этом сообщило Минобороны в субботу, 26 августа.

Как уточнили в ведомстве, украинский БПЛА был замечен в небе над Шебекинским районом Белгородской области около 9:00 по московскому времени. Дрон был уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО).