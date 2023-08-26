В Греции назвали преступным отказ от российских зенитно-ракетных комплексов

Экс-замминистра обороны Греции Исихос назвал преступным отказ от российских ЗРК

Бывший заместитель министра обороны Греции Костас Исихос назвал преступным отказ и возможную передачу Украине российских зенитно-ракетных комплексов «Тор-М1» и «Оса-АКМ». Его слова приводит РИА Новости.

Экс-замминистра уточнил, что решение об отказе от конкретного вооружения было принято спустя несколько дней после визита президента Украины Владимира Зеленского в Грецию. В ходе встречи с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом быи подписаны соглашения в сфере обороны, в том числе в вопросе увеличения военных поставок Киеву.

Политик отметил, что украинские военные нуждается в подобных типах вооружений, поскольку умеют с ней обращаться и не нуждаются в дополнительном обучении, они могут сразу использовать их на поле боя.

Исихос подчеркнул, что выведение систем с островов Восточного и Северного Эгейского моря нарушают первую и вторую зону противовоздушной обороны от любой потенциальной угрозы, в том числе со стороны Турции.

«Я бы сказал, что чрезвычайно зловещими и авантюрными являются действия греческого правительства по перемещению этих очень важных зенитных систем из первой и второй зон. Снимать с вооружения проверенные, эффективные зенитные системы контрпродуктивно и даже преступно», — сказал он.

Ранее стало известно, что Греция в ближайшее время собирается расторгнуть контракт с Россией по обслуживанию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Документ о разрыве сотрудничества носил секретный характер, однако был по ошибке опубликован на сайте парламента европейской страны, из-за чего стал достоянием общественности.

