Европейская страна расторгнет контракт о военном сотрудничестве с Россией

Pronews: Греция расторгнет контракт с Россией по обслуживанию ЗРК

Греция в ближайшее время собирается расторгнуть контракт с Россией по обслуживанию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Об этом стало известно греческому порталу Pronews.

В частности, речь идет о расторжении контрактов на обслуживание ЗРК «Тор-М1» и «Оса-АКМ». Документ о разрыве сотрудничества носил секретный характер, однако был по ошибке опубликован на сайте парламента европейской страны, из-за чего стал достоянием общественности.

По мнению издания, решение является политическим и сводится к «выбрасыванию на помойку» миллиарда евро, так как российские комплексы доказали свою эффективность.

Ранее в США захотели разместить новую военную базу в Греции на островах Лемнос или Скирос. Палата представителей США приняла поправку к законопроекту об оборонном бюджете США (NDAA), призывающую к размещению на территории Греции новых военных баз. Предполагается, что контроль над островами может стать инструментом давления США на Турцию.