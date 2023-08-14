США захотели разместить новую военную базу в Греции

Новую военную базу США в Греции могут разместить на Лемносе или Скиросе

США хотят разместить новую военную базу в Греции на островах Лемнос или Скирос. Об этом сообщает издание To Vima.

Палата представителей США приняла поправку к законопроекту об оборонном бюджете США (NDAA), призывающую к размещению на территории Греции новых военных баз. Ключевое внимание уделяется островам Лемнос или Скирос, уточняет газета ProtoThema. Контроль над островами может стать инструментом давления США на Турцию.

Отмечается, что Скирос из-за своего критически важного положения в центре Эгейского моря привлек интерес американцев, так как таким образом можно контролировать весь район от Дарданелл до Суэцкого канала.

В свою очередь для Греции контроль США над островами позволит защитить важные греческие военные объекты от любой турецкой угрозы, говорится в материалах.

В общей сумме рассматривается возможность размещения до 20 американских военных баз на территории страны. Однако два острова привлекают основное внимание Вашингтона.

Ранее стало известно о планах Греции расширить производство боеприпасов для Украины. Компания «Греческие оборонные системы» (Hellenic Defense Systems) ведет переговоры с международными производителями боеприпасов для участия в программе производства снарядов калибра 155 миллиметров для поддержки Украины и пополнения европейских запасов.