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17:42, 26 августа 2023Мир

В столице Судана начались бои

Al Arabiya: в столице Судана начались бои, прогремел мощный взрыв
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Reuters

В столице Судана Хартуме начались бои, прогремел мощный взрыв рядом со складом боеприпасов. Об этом сообщает Al Arabiya.

По информации издания, в Хартуме опять вспыхнули бои между армией и Силами быстрого реагирования (СБР). Войска регулярной армии подвергли бомбардировке склад боеприпасов, а также другие объекты СБР.

СБР — это не только армейское подразделение, но и племенное образование, которое имеет большое количество вооружения. Оно конкурирует с армией за власть в Судане.

В апреле 2023 года вспыхнул конфликт между армией и СБР, который вылился в уличные бои с использованием тяжелой техники.

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    Александр Слабиев
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