Мощный взрыв в столице Судана попал на видео

Мощный взрыв в столице Судана Хартуме попал на видео

В столице Судана Хартуме прогремел мощный взрыв, который попал на видео. Его опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

Сообщается, что инцидент произошел возле президентского дворца и здания командования Вооруженных сил Судана.

Ранее стало известно о новом витке конфликта между суданской армией и Силами быстрого реагирования (СБР). Регулярные войска подвергли бомбардировке склад боеприпасов и другие объекты СБР.