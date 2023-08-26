Мощный взрыв в столице Судана попал на видео
Мощный взрыв в столице Судана Хартуме попал на видео
В столице Судана Хартуме прогремел мощный взрыв, который попал на видео. Его опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».
Сообщается, что инцидент произошел возле президентского дворца и здания командования Вооруженных сил Судана.
Ранее стало известно о новом витке конфликта между суданской армией и Силами быстрого реагирования (СБР). Регулярные войска подвергли бомбардировке склад боеприпасов и другие объекты СБР.