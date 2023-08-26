В России спрогнозировали инфляцию по итогам 2023 года

Силуанов: по итогам 2023 года инфляция в России будет около 6 процентов

По итогам 2023 года инфляция в России будет около шести процентов. Об этом заявил министр финансов страны Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN.

«Мы с ЦБ (Центробанком — прим. "Ленты.ру") будем принимать все меры для того, чтобы инфляция снизилась до уровня наших плановых значений», — пояснил он.

Ранее эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов заявил, что рост цен на товары в России составит от пяти до семи процентов, предпосылок к большему подъему пока нет. По его мнению, цены будут меняться в течение нескольких ближайших месяцев, без резких скачков.