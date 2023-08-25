В России оценили масштабы предстоящего роста цен

Аналитик Карпов спрогнозировал рост цен в России на 5-7 % в ближайшие месяцы

Рост цен на товары в России составит от пяти до семи процентов, предпосылок к большему подъему пока нет. Об этом рассказал НСН эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.

Цены будут меняться в течение нескольких ближайших месяцев, без резких скачков, а те поставщики торговых сетей, кто сделает этот процесс максимально плавным, имеют шансы увеличить объемы продаж, спрогнозировал он.

Специалист отметил, что российская экономика уже переживала подобные корректировки, связанные с колебаниями курса рубля, поэтому сейчас продавцы и поставщики принимают решения «в рабочем режиме». Аналитик добавил, что изменение цен будет зависеть от запасов сырья, готовой продукции, конъюнктуры рынка и других факторов.

Ранее сообщалось, что рост цен на мясо ощутили 40 процентов россиян, опрошенных Фондом «Общественное мнение» (ФОМ). По сравнению с данными месячной давности доля респондентов, обративших внимание на подорожание мяса и птицы, выросла на четверть.

На экстренном заседании, состоявшемся 15 августа, совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5 до 12 процентов. Регулятор назвал его причиной стремление вернуть инфляцию к четырем процентам в 2024 году. Согласно прогнозу Центробанка, рост цен в России к концу текущего года окажется в коридоре от 5 до 6,5 процента.