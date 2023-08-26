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13:05, 26 августа 2023Экономика

В России признали заинтересованность в иностранцах

Минфин: в правительстве заинтересованы в работе иностранных компаний в России

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В правительстве заинтересованы в том, чтобы иностранные компании продолжали работать в России. Комментарий на эту тему опубликовало Министерство финансов в Telegram.

В частности, за продолжение кооперации с иностранными предпринимателями выступила подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Помимо этого, Минфин отметил, что оставшимся в стране иностранным компаниям должны создавать все необходимые условия для бизнеса, в том числе возможность выплаты дивидендов и погашения внутрикорпоративного долга.

«Тех, кто решил продать свой бизнес, Подкомиссия не заставляет снижать итоговую цену. Оценка производится не членами комиссии, а независимым оценщиком. Цена может измениться только в случае, когда комиссия указывает на некорректную оценку рыночной стоимости иностранного бизнеса», — говорится в сообщении российского министерства.

Ранее стало известно, что зарубежные компании, планирующие уйти с российского рынка, стали сталкиваться с еще большими сложностями при продаже бизнеса в стране. Reuters узнало, что российское правительство в ряде случаев может одобрить сделку по выходу иностранной компании из активов, только если она согласится продать бизнес с дополнительными скидками.

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    Варвара Кошечкина
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