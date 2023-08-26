Разведчик рассказал о применении ВСУ кассетных боеприпасов под Купянском

Разведчик заявил об активном применении ВСУ кассетных боеприпасов под Купянском

Разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа рассказал о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов под Купянском в Харьковской области. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, подобный тип вооружений активно используется по тем же координатам, по которым работает крупнокалиберная артиллерия и танки, украинские военные не ведут наступательных действий, заняв оборону.

«Недавно отбили позицию, они пытались ее прорвать, бойцы слышали отчетливо польские голоса», — заявил разведчик.

Командир минометного расчета уточнил, что российские бойцы отвечают работой артиллерии по пехоте, укрывшейся в окопах и блиндажах, а также по легкобронированной технике и в моменты ротации личного состава ВСУ.

Он отметил, что разведка постоянно ведет наблюдение за украинскими позициями и передает координаты в случае их обнаружения.

Ранее экс-командующий Военно-воздушных сил Черноморского флота (ВВС ЧФ), генерал-лейтенант в отставке Николай Фадеев заявил, что попытки диверсионно-разведывательных групп ВСУ атаковать российские объекты в Черном море обречены на провал.

