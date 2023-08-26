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03:50, 26 августа 2023Россия

Экс-командующий ВВС ЧФ заявил о провале попыток ВСУ атаковать в Черном море

Экс-командующий ВВС ЧФ Фадеев: попытки ВСУ атаковать в Черном море ждет провал

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Попытки диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российские объекты в Черном море обречены на провал. Об этом заявил экс-командующий Военно-воздушных сил Черноморского флота (ВВС ЧФ), генерал-лейтенант в отставке Николай Фадеев, пишет РИА Новости.

Эксперт уточнил, что технические возможности морской авиации и кораблей ЧФ позволяют нейтрализовать подобные угрозы, но здесь важен профессионализм летчиков и моряков. Специалист отметил, что самолет типа Су-30 позволяет в любое время суток найти объект в воздухе, в море или на суше, а также уничтожить его.

«Главное, чтобы сам летчик при выполнении боевого задания проявил все свои знания, способности и умение управлять боевой машиной», — подчеркнул он.

Ранее безэкипажные катера ВСУ попытались атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие в сторону пролива Босфор в Черном море. Три украинских надводных дрона были обнаружены и уничтожены кораблями Военно-морского флота (ВМФ) России, сопровождавшими транспорт.

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    Марина Совина
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