В ДНР рассказали о подрыве украинских военных на своих же кассетных боеприпасах

Старший лейтенант Матюшин: ВСУ подрывают кассетными боеприпасами сами себя

Старший лейтенант Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) в отставке Александр Матюшин в разговоре с Ura.ru рассказал о проблемах у Вооруженных сил Украины (ВСУ) при использовании кассетных боеприпасов. Он подчеркнул, что они сталкиваются с высоким риском подорвать своих же военных.

«Существует опасность для ВСУ подрывать самих себя из-за использования кассетных боеприпасов. Но украинские войска об этом не думают, командование по крайней мере», — заявил он, отметив, что украинское командование отправляет большое количество бойцов совершать бессмысленные атаки.

По его словам, кассетные боеприпасы, которые они применяют против российских солдат, срабатывают лишь в 30 процентах случаев, в связи с чем велик риск детонации кассет позже, когда на них случайно подорвутся сами бойцы ВСУ. Матюшин уточнил, что такие случаи происходят часто, поскольку данный вид боеприпасов активно используется украинскими военными по всей линии фронта.

Ранее разведчик первой гвардейской танковой армии Западного военного округа рассказал о применении ВСУ кассетных боеприпасов под Купянском в Харьковской области. По его словам, подобный тип вооружений активно используется по тем же координатам, по которым работает крупнокалиберная артиллерия и танки, украинские военные не ведут наступательных действий, заняв оборону.