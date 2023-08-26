В США заявили о трансграничных атаках Украины на Россию

NYT: Украина не применяла американскую технику при трансграничных атаках на РФ

«Трансграничные» атаки Украины на Россию осуществляются без использования американской техники, пишет американская газета The New York Times (NYT).

О каких именно ударах идет речь, автор статьи не уточнил. «Американские чиновники заявили, что трансграничные удары не наносятся с использованием американской техники», — указала газета. По мнению должностных лиц, пожелавших остатвься неизвестными, атаки дронов из Киева на территории России направлены на укрепление морального духа граждан Украины и военных на фоне «медленного» контрнаступления.

Ранее в Госдуме заявили, что применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов представляет угрозу для мирного населения.