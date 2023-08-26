Губернатор Брянской области сообщил о сбитом беспилотнике

Губернатор Богомаз сообщил о сбитом ПВО беспилотнике в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом беспилотнике в Трубчевском районе. Об этом он написал в Telegram.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку БПЛА самолетного типа», — рассказал Богомаз. Он уточнил, что аппарат был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО). В результате произошедшего пострадавших и разрушений нет, а сам дрон упал в поле. На месте работают оперативные службы.