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22:51, 26 августа 2023Россия

Губернатор Брянской области сообщил о сбитом беспилотнике

Губернатор Богомаз сообщил о сбитом ПВО беспилотнике в Брянской области
Александр Богомаз

Александр Богомаз. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом беспилотнике в Трубчевском районе. Об этом он написал в Telegram.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку БПЛА самолетного типа», — рассказал Богомаз. Он уточнил, что аппарат был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО). В результате произошедшего пострадавших и разрушений нет, а сам дрон упал в поле. На месте работают оперативные службы.

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    Марина Совина
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