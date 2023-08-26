ВСУ обстреляли Брянскую область

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Кирилловка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Кирилловка Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ обстреляли село Кирилловка Климовского района. Пострадавших нет», — пояснил глава области.

По его словам, атака со стороны Украины повредила четыре жилых домовладения. Помимо того, частично оказалось нарушено энергоснабжение. На место прибыли оперативные и экстренные службы, добавил он.

22 августа Александр Богомаз сообщил, что украинские диверсанты предприняли попытку прорыва границы в Климовском районе.

Он подчеркнул, что подразделения пограничного управления ФСБ России по области, Минобороны, а также спецподразделения управления Росгвардии успешно отразили атаку.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.