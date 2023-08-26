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19:01, 26 августа 2023Россия

ВСУ обстреляли Брянскую область

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Кирилловка

Фото: Libkos / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Кирилловка Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ обстреляли село Кирилловка Климовского района. Пострадавших нет», — пояснил глава области.

По его словам, атака со стороны Украины повредила четыре жилых домовладения. Помимо того, частично оказалось нарушено энергоснабжение. На место прибыли оперативные и экстренные службы, добавил он.

22 августа Александр Богомаз сообщил, что украинские диверсанты предприняли попытку прорыва границы в Климовском районе.

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Он подчеркнул, что подразделения пограничного управления ФСБ России по области, Минобороны, а также спецподразделения управления Росгвардии успешно отразили атаку.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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