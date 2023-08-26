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02:17, 26 августа 2023Россия

В России рассказали о конфликте ВСУ и НАТО

Капитан Дандыкин: между НАТО и ВСУ есть конфликт из-за неудач контрнаступления
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Unsplash.com

Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с URA.RU рассказал о конфликте НАТО и Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за неудач контрнаступления.

«Там стали ругаться и друг на друга перекладывать вину. ВСУ говорят, что натовцы виноваты, натовцы говорят, что виноваты украинские войска», — заявил эксперт.

По его словам, такое положение вещей играет на руку России. Он напомнил, что альянс предоставляет значительную помощь Украине и требует отдачи.

Дандыкин также допустил, что осенью российские войска могут перейти в контрнаступление. Он отметил, что в активной обороне лето осталось за ними, а осень покажет дальнейшее развитие событий.

Эксперт добавил, что ВСУ пока еще мотивированы, однако выразил «осторожное чувство оптимизма» относительно возможностей России взять под контроль территории.

Ранее экс-агент MI6 (служба внешнеполитической разведки Великобритании) Аластер Крук рассказал о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пошли на отчаянный шаг, чтобы спасти контрнаступление. По его словам, украинские военные пытаются прорвать линию обороны, чтобы оправдаться в глазах союзников.

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    Марина Совина
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