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12:37, 26 августа 2023Экономика

Россия обогнала США по поставкам сырья для крабовых палочек в Азию

ФАО: Россия обогнала США по поставкам в Азию сырья для крабовых палочек

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Россия обогнала США по поставкам в Азию сырья, из которого делают крабовые палочки из минтая. Об этом стало известно из отчета Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), с которым ознакомился РБК.

В 2022 году спрос на сурими и цены на продукцию были высокими, однако в этом году они упали. Причиной снижения спроса называют тот факт, что потребители в первую очередь сокращают покупки продуктов не первой необходимости.

В связи с этим покупатели переориентировались на более дешевую продукцию из России.

«Цены на сурими падают, а русские могут производить его с меньшими затратами, чем американцы. Покупателей в Азии, похоже, не волнует, у кого они покупают, лишь бы цена была низкой, а качество приемлемым», — говорится в отчете ФАО.

Ранее стало известно, что Россия обогнала США по производству минеральных удобрений. По словам президента Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрея Гурьева, за последние 10 лет страна нарастила производство всех видов удобрений на 40 процентов — до 55 миллионов тонн.

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    Никита Абрамов
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