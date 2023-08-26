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18:01, 26 августа 2023Среда обитания

Собянин анонсировал строительство крупнейшего вокзала Москвы

Собянин анонсировал создание крупнейшего железнодорожного вокзала Москвы

Фото: Dmitry Ant / Unsplash

В Москве начали строительство крупнейшего в городе железнодорожного вокзала. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, вокзал свяжет несколько транспортных артерий: МЦК, Нижегородское направление железной дороги будущего МЦД-4, БКЛ, Рязанский проспект, а также строящийся участок МСД от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта.

«Вокзал будет максимально комфортным для горожан. Уже готов пассажирский терминал, между всеми видами транспорта предусмотрены пересадки без выхода на улицу. В четвертом квартале закончим благоустраивать территории около вокзала и станции метро "Нижегородская"», — пояснил он.

Ранее Собянин заявил, что с запуском движения по МЦД-3 стоимость поездок снизится до трех с половиной раз. Отмечается, что третий диаметр проходит через всю Москву от Зеленограда до Раменского. МЦД-3 включает 38 станций с 21 вариантом пересадок на метро, Большую кольцевую линию (БКЛ), Московское центральное кольцо (МЦК) и другие диаметры.

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    Никита Абрамов
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