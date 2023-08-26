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07:26, 26 августа 2023Россия

Депутат оценил возможность обеспечить больных лекарствами по рецепту бесплатно

Депутат Тумусов: обеспечение больных лекарствами обойдется в 500 млрд руб. в год

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в интервью URA.RU оценил возможность обеспечить больных лекарствами по рецепту бесплатно. Он заявил, что это обойдется бюджету в 500 миллиардов рублей в год.

«Для того чтобы обеспечивать амбулаторных больных лекарствами по рецепту бесплатно, надо было 500 миллиардов рублей ежегодно», — отметил депутат.

По его словам, такой проект просчитывается в Минздраве, он уже близок к решению. Парламентарий указал, что России для этого требуется производить до 90 процентов всех лекарств, чтобы не зависеть от изменяющегося курса доллара и затрат на закупки.

Ранее в Министерстве здравоохранения России рассказали, что новые требования для аптек при продаже некоторых рецептурных препаратов предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта не станут причиной дефицита лекарств.

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    Марина Совина
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