В Минздраве высказались о новых требованиях продаж препаратов по рецепту

Минздрав прокомментировал новые правила продаж рецептурных препаратов в аптеках

В Министерстве здравоохранения России рассказали, что новые требования для аптек при продаже некоторых рецептурных препаратов предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта не станут причиной дефицита лекарств. Соответствующий документ ведомства есть в распоряжении РИА Новости.

«Новые требования, по сути, являются техническими, коснутся в большей степени алгоритмов работы работников аптечных организаций и не повлияют на реальную доступность лекарств для граждан», — сказано в документе.

В Минздраве уточнили, что сейчас информация о рецептах на льготные препараты и лекарства, отпускаемые дистанционно, вносится в систему мониторинга. Таким образом, новые правила, которые вступят в силу 1 сентября текущего года, не повлекут за собой снижения доступности лекарственных препаратов, резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Нина Останина возмутилась новыми требованиями по продаже лекарств в аптеках, которые вступят в силу с 1 сентября. Так, по словам парламентария, новое ужесточение правил продажи рецептурных препаратов в аптеках создаст сложности для обычных граждан. Она выступила с предложением обратиться по этому поводу в правительство для прояснения ситуации.

Кроме того, в Росздравнадзоре также разъяснили новый порядок продажи рецептурных лекарств в аптеках. В ведомстве уточнили, что нововведения коснутся только льготных препаратов и лекарств, отпускаемых дистанционно по рецептам.