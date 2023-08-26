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13:34, 26 августа 2023Мир

Армия Хафтара ударила по повстанцам из Чада

Al Jazeera: армия ливийского маршала Хафтара ударила по повстанцам из Чада

Фото: Esam Omran Al-Fetori / Reuters

Ливийская национальная армия (ЛНА), которую возглавляет маршал Халифа Хафтар, ударила по повстанцам из Чада на окраине города Марзук. Об этом сообщило издание Al Jazeera.

По информации издания, сначала ЛНА нанесла удар с воздуха, а затем высадила десант и захватила около 2 тысяч домов на окраине города Марзук, который расположен на юге Ливии. Представитель ЛНА не уточнил, по какой именно группировке повстанцев нанесен удар.

Он также заявил, что ЛНА «больше не позволит вооруженным группам или группировкам использовать ливийскую территорию для нападения на соседние страны».

Ранее маршал Хафтар впервые принял делегацию от Минобороны России. В нее вошел заместитель министра Юнус-Бек Евкуров.

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    Александр Слабиев
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