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20:32, 26 августа 2023Ценности

Дуа Липа показала фигуру в бикини и восхитила фанатов

Фото: Andrew Kelly / Unsplash

Британская певица, автор песен и модель Дуа Липа поделилась снимками в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 28-летняя знаменитость показала подтянутую фигуру в вязаном бикини розово-голубого цвета, держа в руках куклу Барби, созданную по ее внешности. При этом артистка дополнила свой образ панамой в тон купальнику, белой рубашкой и серебряными кольцами.

Поклонники оценили съемку поп-исполнительницы и принялись писать комплименты в комментариях под постом, который набрал почти полтора миллиона лайков. «Королева», «Такая удивительная», «Прекрасная фигура», «Самая красивая на этой планете», «Ты невероятная», — высказывались они.

Ранее Дуа Липа снялась топлес для французской версии журнала Vogue. Так, исполнительница предстала перед камерой с обнаженной грудью, прикрыв ее ладонями. Кроме того, звезда позировала в черном наряде, который состоял из атласного топа-бюстье бренда Schiaparelli, боди марки Alaia и капроновых колготок.

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    Мария Винар
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