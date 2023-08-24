Дуа Липа снялась топлес для журнала

Британская певица, автор песен и модель Дуа Липа снялась топлес для французской версии журнала Vogue. Соответствующий материал появился на сайте издания.

На размещенном черно-белом снимке 28-летняя исполнительница предстала с обнаженной грудью, которую прикрыла ладонями. Ее волосы были уложены в гладкий пучок, а брови обесцвечены.

Также звезда позировала перед камерой в черном наряде, который состоял из атласного топа-бюстье бренда Schiaparelli, боди марки Alaia и капроновых колготок. Данный образ она дополнила остроносыми красными туфлями и черным париком с прямой короткой челкой. Кроме того, знаменитость примерила на голое тело пальто Bottega Veneta с принтом в виде кожи рептилии.

Отмечается, что автором съемки выступил известный модный фотограф Мерт Алас. За стиль героини материала отвечала Ванесса Рид.

Ранее в августе американская модель Кендалл Дженнер снялась обнаженной для рекламы британского экологичного бренда одежды Stella McCartney. 27-летняя манекенщица стала героиней фотосессии, где была продемонстрирована зимняя коллекция бренда под названием Horse Power. На снимке девушка позировала, лежа на спине белой лошади.