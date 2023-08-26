Россиянин украл ребенка у бывшей возлюбленной с помощью гипноза

Shot: российский психолог украл дочь у бывшей возлюбленной с помощью гипноза

Психолог Сергей Бутин украл ребенка у бывшей возлюбленной, с которой он расстался полгода назад. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Елена Филина рассказала, что состояла в отношениях с россиянином 12 лет. Женщина уверена, что мужчина вывез их 11-летнюю дочь Еву в Белоруссию с помощью гипноза. На данный момент точное местонахождение девочки неизвестно. До этого полицейские определили, что она находилась в Бресте.

По ее словам, на протяжении совместной семейной жизни Бутин оказывал психологическое воздействие не только на нее, но и на ребенка. Так, 12 июня психолог вместе со своей сестрой подъехал к гимназии в городе Видном, где училась Ева. Одноклассница девочки увидела, как та села в машину. При этом ранее Ева написала с ее телефона отцу и тете сообщение, что больше не хочет жить с матерью. Однако Филина уверяет, что дочь отправила ей письмо с таким содержанием по приказу Бутина.

В апреле сообщалось, что в Качканаре Свердловской области мужчина пытался в магазине украсть ребенка из коляски и побил продавца.