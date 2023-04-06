Россиянин пытался украсть ребенка из коляски, побил продавца и попал на видео

В Качканаре мужчина пытался в магазине украсть ребенка из коляски и побил продавца

В Качканаре Свердловской области мужчина пытался в магазине украсть ребенка из коляски и побил продавца. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры были опубликованы в группе «Подслушано в Качканаре» в соцсети «ВКонтакте».

На появившемся видео видно, как человек в спортивной куртке бьет сотрудницу с ноги, а затем направляется к коляске, срывает накидку и пытается вытащить девочку. Россиянина успевает отогнать мать ребенка.

Разместившая кадры пользовательница соцсети отметила, что после визита дебошира персонал магазина боится выходить на работу. В комментариях к ее посту начальник местного отделения полиции Василий Матюнин обратился к жителям и объяснил, что этот мужчина и раньше попадал в поле зрения оперативников.

«Лицо будет привлечено по всей строгости закона. Однако не всегда по нашему желанию можно изолировать человека или отправить его за решетку», — написал он, подчеркнув, что по факту происшествия в магазине организована проверка.

3 апреля сообщалось, что курьер пытался похитить трехлетнюю девочку из батутного центра, расположенного на юге Москвы. Взрослого посетителя задержали, по факту происшествия началась проверка.