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18:46, 3 апреля 2023Россия

В Москве курьер попытался похитить трехлетнюю девочку из батутного центра

MK.RU: курьер пытался похитить трехлетнюю девочку из батутного центра на юге Москвы

Фото: Simon Vayro / Shutterstock / Fotodom

Курьер пытался похитить трехлетнюю девочку из батутного центра, расположенного на юге Москвы, пишет MK.RU.

По информации издания, 1 апреля житель столицы был с трехлетней дочерью в игровом центре. Он заметил, что к его ребенку пристает взрослый мужчина. Москвича удивило такое поведение — он попросил одного из инструкторов выяснить, что незнакомец делает в батутном центре.

Когда работник подошел ко взрослому посетителю, тот сразу представился отцом девочки. После этой беседы в батутный центр вызвали наряд полиции. Пока настоящий отец ребенка встречал правоохранителей у входа, мужчина решил тайно уйти с девочкой. Но его заметила и остановила другая сотрудница центра.

Взрослого посетителя задержали, по факту происшествия была организована проверка. Выяснилось, что 50-летний мужчина работает курьером на юге столицы, до этого ни в чем подозрительном его не замечали.

В декабре 2022 года сообщалось, что в Приморском крае судили 48-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения выкрал своего ребенка с базы отдыха, где тот находился с матерью, и попал с ним в смертельную аварию.

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Анна Щербакова
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