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19:32, 9 декабря 2022Силовые структуры

Похитивший сына и попавший с ним в смертельное ДТП россиянин пойдет под суд

В Приморском крае под суд пойдет отец, похитивший сына и попавший с ним в смертельное ДТП

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Приморском крае под суд пойдет 48-летний местный житель, который в состоянии алкогольного опьянения выкрал своего ребенка с базы отдыха, где тот находился с матерью, и попал с ним в смертельную аварию. Об этому в пятницу, 9 декабря, сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел летом в поселке Врангель. Мужчина решил похитить ребенка у матери — в это время они оба находились на базе отдыха. Для этого россиянин пробрался на территорию, выкрал ребенка и посадил его на переднее сиденье в автомобиль. Несмотря на алкогольное опьянение, отец сел за руль, что в итоге привело к ДТП. Ребенка госпитализировали, но спасти ему жизнь не удалось.

19 октября сообщалось, что житель Ленобласти подкараулил сына по пути в школу, взял его в заложники и ранил ножом.

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Илона Палей
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