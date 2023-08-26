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22:43, 26 августа 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о планах Киева мобилизовать 300 тысяч украинцев

Экс-посол ЛНР Мирошник: до весны Киев хочет мобилизовать 300 тысяч украинцев
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник заявил о планах Киева мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) 300 тысяч украинцев до весны. Об этом он заявил в эфире телеканала «Соловьев Live».

По словам Мирошника, около 200-300 тысяч человек нужны украинским силам помимо текущей мобилизации, которая составляет примерно десять тысяч в месяц. «До весны им необходимо мобилизовать 60-70 тысяч человек текущих и более 300 тысяч человек потенциально у них стоит план, который нужно выбрать», — добавил он.

Экс-посол отметил, что всего из мобилизационного резерва Киев забрал 1,2-1,3 миллиона человек. Из них безвозвратные потери составили 400 тысяч человек, примерно столько же украинских солдат находятся на передовой, уточнил он.

По мнению Мирошника, Украина не показала никаких результатов в ходе контрнаступления, так как на прорыв минных полей бросают в основном плохо подготовленных мобилизованных бойцов. В то же время ВСУ приберегают в резерве порядка 40 тысяч обученных солдат и поставленную Западом технику.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов допустил дополнительный призыв в ряды ВСУ. В то же время, по его словам, мобилизация идет по установленному плану, не превышая его.

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    Марина Совина
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