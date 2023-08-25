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23:16, 25 августа 2023Бывший СССР

На Украине допустили дополнительный призыв в ряды ВСУ

Секретарь СНБО Украины Данилов допустил дополнительный призыв в ряды ВСУ

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов допустил дополнительный призыв в ряды Вооруженных сил страны (ВСУ). Его слова приводятся на сайте «Украинское радио».

Политик отметил, что изменений в мобилизации не следует ожидать, она началась 24 февраля 2022 года и не прекращалась, отработан не первый этап, все происходит по плану. Он призвал «не поднимать шумиху».

«Да, военные обращаются, и будет, скорее всего, дополнительный призыв, но это не значит, что это будет выходить за пределы, которые мы утвердили еще 24 февраля прошлого года», — уточнил Данилов, комментируя подобную возможность.

Он заключил, что мобилизация идет по установленному плану, не превышая его.

17 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения в стране. Кроме того, глава государства подписал документ о продолжении мобилизации. Оба положения будут действовать еще 90 дней, до 15 ноября 2023 года.

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    Марина Совина
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