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19:28, 26 августа 2023Силовые структуры

В российском городе мужчина набросился на двоих парней с ножом и попал на видео

Мужчина набросился на двоих парней с ножом в Екатеринбурге и попал на видео

В Екатеринбурге мужчина с ножом набросился на двоих парней и попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Безумный ЕКБ».

На снятых кадрах видно, как один из парней пытается отбиться от нападающего. Действие происходит на аллее города. По данным авторов канала, одному из пострадавших нанесли травму живота.

Иные подробности на данный момент неизвестны, официальная информация не поступала.

Ранее в Барнауле во время конфликта пассажир дважды ударил ножом 46-летнего водителя маршрутного автобуса №65. Подозреваемого в нападении задержали. Им оказался 58-летний местный житель.

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    Никита Абрамов
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