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17:45, 26 августа 2023Россия

Толпа людей у горящего цеха в Дагестане попала на видео

Толпа людей у горящего цеха в селении Новый Костек в Дагестане попала на видео

В Дагестане, в селении Новый Костек, загорелся цех. Видео с происшествием публикует Telegram-канал «Голос Дагестана».

На попавших в сеть кадрах виден большой столб густого черного дыма. На размещенном ролике также можно заметить, что у горящего здания собралась толпа людей, которые пришли понаблюдать за происходящим.

Как сообщают местные жители, на данный момент пожар удалось потушить.

14 августа в автосервисе на окраине Махачкалы произошел взрыв. Огонь перекинулся на автозаправку рядом. В результате взрыва, который по мощности оценили в 35 тонн в тротиловом эквиваленте, пострадали 115 человек.

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    Мария Винар
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