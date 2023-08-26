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07:48, 26 августа 2023Бывший СССР

На Украине допустили возможность оказаться в беспомощном положении против России

Kyiv Post: Киев окажется беспомощным против России после утраты всех систем ПВО

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Киев может оказаться в беспомощном положении и будет неспособен оказывать сопротивление российским военным в том случае, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишатся всех систем противовоздушной обороны (ПВО), сообщает газета Kyiv Post.

«Война может изменить свой характер и обостриться, если Украина потеряет свои средства ПВО. У нее заканчиваются ракеты советского производства, а поступление ракетных систем западного производства происходит медленно», — пишет издание.

Отмечается, что ряд систем до сих пор находится на стадии производства и Киев получит его не ранее осени 2025 года. Кроме того, украинская энергетическая и транспортная инфраструктура становится все более уязвимой, а обеспечение ВСУ боеприпасами и вооружениями остается замедляется, поскольку у западных государств стремительно заканчиваются ресурсы, которые они могут передать Украине, при этом не подрывая собственную безопасность.

Ранее старший лейтенант Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) в отставке Александр Матюшин рассказал о проблемах у ВСУ при использовании кассетных боеприпасов. Он подчеркнул, что они сталкиваются с высоким риском подорвать своих же военных.

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    Марина Совина
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