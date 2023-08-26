Врач предупредила россиянок об опасном воздействии наращенных ресниц на глаза

Российский офтальмолог Анна Русановская: наращивание ресниц приводит к кератитам

Офтальмолог Анна Русановская предупредила россиянок об опасном воздействии наращенных ресниц на глаза. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Врач рассказала, что во время процедуры возникает риск развития кератита. Кроме того, наращивание ресниц может привести к конъюнктивиту.

Однако, по словам медика, этому могут поспособствовать два фактора. «Если было какое-то повреждение эпителия во время наращивания или аллергия на клей, который использовался», — объяснила Русановская.

Ранее пластический хирург Иляна Гончарова назвала опасные последствия инъекций филлеров в нос. По словам эксперта, данный вид коррекции внешности может стать причиной потери зрения при нарушении техники введения препарата и его неправильной дозировке.