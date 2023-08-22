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16:55, 22 августа 2023Ценности

Российский хирург назвала слепоту опасным последствием инъекций филлеров в нос

Хирург Иляна Гончарова: инъекции филлеров в нос могут привести к слепоте

Фото: Unsplash

Российский пластический хирург Иляна Гончарова назвала опасные последствия инъекций филлеров в нос. Комментарий врача публикует News.ru.

По словам эксперта, данный вид коррекции внешности может стать причиной потери зрения при нарушении техники введения препарата и его неправильной дозировке. «Если попасть в крупный сосуд — а эти сосуды идут по бокам от носа к глазнице, — то можно вызвать тромбоз этого сосуда, а это может привести к слепоте», — заявила медик.

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Кроме того, попадание филлеров в кровеносный сосуд чревато развитием ишемии и некроза тканей, отметила специалистка, подчеркнув, что есть боковые зоны носа, куда вводить данный препарат недопустимо.

Ранее в августе хирург Илья Шаров перечислил россиянкам три самых опасных вида пластических операций. В первую очередь в список вошла липосакция. По словам медика, именно на нее приходится наибольшее количество летальных исходов в сфере эстетической медицины. Кроме того, с высокой степенью риска связаны ринопластика и процедура по уменьшению и подтяжке груди.

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    Алина Гостева
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