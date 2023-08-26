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23:40, 26 августа 2023Мир

В США заявили о способности России сдерживать ВСУ бесконечно

19fortyfive: Российская армия может сдерживать ВСУ бесконечно благодаря ресурсам

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Российские войска способны удерживать свои линии обороны бесконечно благодаря большому количеству ресурсов. Об этом заявил журналист Александр Мотыль в статье для 19FortyFive.

По его словам, у украинской армии ресурсов меньше, чем у противника. «Длительная война на истощение невыигрышна для Украины», — отметил Мотыль.

Он добавил, что многие аналитики предрекают поражение Украины в конфликте. Журналист подчеркнул, что необходимо скорее начать переговоры, поскольку в противном случае войска продолжат нести потери личного состава.

Ранее глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся прорвать российские оборонительные линии. Он пояснил, что они уже больше двух месяцев «бьются об них».

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    Марина Совина
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