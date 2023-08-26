Оценена вероятность прорыва ВСУ российской линии обороны

Аналитик Лизан: вероятность прорыва ВСУ российской линии обороны равна нулю

Глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан заявил о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и оценил вероятность прорыва украинскими войсками российской линии обороны. В эфире радио Sputnik эксперт отметил, что она равна нулю.

Лизан обратил внимание на то, что российские военные выстроили исполинскую, глубокоэшелонированную линию обороны, которую украинской армии прорвать так и не удалось. «Судя по тому, что не так давно выдал глава Минобороны Британии Бен Уоллес, расчет Запада изначально сводился к тому, что они прорвут нашу линию обороны "за одну ночь и один день". С учетом того, что они бьются об нее уже больше двух месяцев, вероятность того, что они ее прорвут, равна нулю», — резюмировал аналитик.

По его словам, Москва, в отличие от Киева, не вводила в бой свои резервы. «У них оставалась последняя десантно-штурмовая бригада со Stryker'ами и британскими танками Challenger — она уже введена в бой, получила свою долю острого перца, ничего не добилась», — указал эксперт. В связи с этим он заключил, что вероятность успеха ВСУ на поле боя даже меньше статистической погрешности.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что контрнаступление ВСУ уже подходит к концу. Он уверен, что наступательные возможности украинской группировки полностью исчерпаны.