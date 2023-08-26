Полковник спрогнозировал сроки окончания контрнаступления Украины

Полковник в отставке Матвийчук: наступление Украины может закончиться в сентябре

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже подходит к концу, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал возможные сроки завершения военной кампании, а также объяснил, от каких факторов это будет зависеть.

«Наступательные возможности украинской группировки полностью исчерпаны. То, что мы сейчас видим, — это уже отголоски той былой силы, которая у них есть, и ничего они сделать не могут», — сказал он.

Я думаю, это все будет заканчиваться с наступлением осенне-зимнего периода, когда они начнут испытывать трудности с поставками боеприпасов, горюче-смазочных материалов и снабжения. Я думаю, к концу сентября это все завершится Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

Украина начала контрнаступление в начале июня. 23 августа президент республики Владимир Зеленский заявил, что ВСУ стремятся развить боевые действия. «Касаемо контрнаступления. Посмотрим на результат, верю в наши силы», — сказал Зеленский. По его словам, «всем хочется в мире быстрее», поэтому украинские силы «работают как могут».

Также политик назвал контрнаступление очень сложным. По его словам, украинские военные не могут быстро продвигаться вперед из-за того, что территории сильно заминированы. В то же время глава государства добавил, что на некоторых направлениях у Киева есть успехи. В России неоднократно заявляли, что действия Украины безрезультатны.

