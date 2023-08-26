Силовые структуры
В Москве задержали сбившего ребенка самокатчика
Полиция задержала 17-летнего самокатчика, сбившего пятилетнего ребенка в Москве
Сотрудники полиции задержали россиянина, который сбил пятилетнего ребенка в Москве на самокате. Об этом сообщается в Telegram-канале «МВД Медиа».
Задержанным оказался 17-летний подросток, уточняет Telegram-канал столичной прокуратуры. Отмечается, что инцидент произошел на улице Кадырова.
По словам отца мальчика, молодой человек совершил наезд на ребенка и остановился. Однако потом он решил воспользоваться моментом и скрылся.
Прокуратура также опубликовала видео с моментом наезда. Судя по кадрам, на самокате находились два человека. Один из них спрыгнул с самоката после наезда, а другой продолжил ехать и проехал еще несколько метров. Его остановил некий мужчина и грубо потащил в сторону ребенка, лежащего на асфальте.