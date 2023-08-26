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20:41, 26 августа 2023Силовые структуры

В Москве задержали сбившего ребенка самокатчика

Полиция задержала 17-летнего самокатчика, сбившего пятилетнего ребенка в Москве

Фото: Unsplash

Сотрудники полиции задержали россиянина, который сбил пятилетнего ребенка в Москве на самокате. Об этом сообщается в Telegram-канале «МВД Медиа».

Задержанным оказался 17-летний подросток, уточняет Telegram-канал столичной прокуратуры. Отмечается, что инцидент произошел на улице Кадырова.

По словам отца мальчика, молодой человек совершил наезд на ребенка и остановился. Однако потом он решил воспользоваться моментом и скрылся.

Прокуратура также опубликовала видео с моментом наезда. Судя по кадрам, на самокате находились два человека. Один из них спрыгнул с самоката после наезда, а другой продолжил ехать и проехал еще несколько метров. Его остановил некий мужчина и грубо потащил в сторону ребенка, лежащего на асфальте.

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    Варвара Кошечкина
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