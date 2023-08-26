В Москве мужчина на электросамокате сбил ребенка

Прокуратура Москвы: мужчина на электросамокате сбил 5-летнего ребенка и скрылся

В Москве мужчина на электросамокате сбил пятилетнего мальчика и скрылся с места происшествия. Об этом в Telegram сообщает столичная прокуратура.

Ведомство отмечает, что сейчас ребенок находится в больнице. По словам отца мальчика, мужчина совершил наезд на ребенка и остановился. Однако потом он решил воспользоваться моментом и скрылся. Сейчас правоохранители устанавливают личность правонарушителя.

Прокуратура также публикует видео с моментом наезда. Судя по кадрам, на самокате находилось два человека. Один из них спрыгнул с самоката после наезда, а другой продолжил ехать и проехал еще несколько метров. Его остановил некий мужчина и грубо потащил в сторону ребенка, лежащего на асфальте.

Ранее в Сочи мужчина на электросамокате сбил беременную женщину на пешеходном переходе. На представленном видеоролике видно, что женщина в положении пересекает дорогу на зеленый сигнал светофора. Внезапно в нее на полной скорости врезается самокатчик. Жительнице Сочи на помощь бросаются другие пешеходы.