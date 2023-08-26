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11:27, 26 августа 2023Мир

В США ранены четыре человека из-за стрельбы на школьном матче

Fox25: четыре человека ранены из-за стрельбы на школьном матче в Оклахоме
СюжетСтрельба в США

Фото: Kit Leong / Shutterstock / Fotodom

Во время школьного матча по американскому футболу в Чокто, Оклахома, США из-за стрельбы неизвестного ранены четыре человека, подозреваемого разыскивает полиция. Об этом сообщил Fox25.

Вечером 25 августа на школьном матче по американскому футболу раздались выстрелы. В результате пострадали четыре человека, один из раненных — ученица школы. Еще один пострадавший обратился к медикам с переломом ноги.

Полиция разыскивает подозреваемого. Утверждается, что он был темнокожим в серой толстовке с капюшоном и скрылся на машине.

Ранее приехавший в Санкт-Петербург турист перепугал прохожих, размахивая пистолетом из окна автомобиля. В итоге его задержала полиция.

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    Александр Слабиев
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