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14:18, 26 августа 2023Мир

Россиянина задержали в Ливане по подозрению в шпионаже

Al-Akhbar: в аэропорту Бейрута задержали россиянина по подозрению в шпионаже

Фото: Bilal Jawich / Xinhua / Globallookpress.com

В аэропорту столицы Ливана Бейрута был задержан гражданин России, подозреваемый в шпионаже в пользу Израиля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ливанскую газету Al-Akhbar.

Ливанское издание уточняет, что россиянин вместе с женой пытался покинуть страну через аэропорт Бейрута. По информации издания, мужчина признался в том, что ранее был завербован израильской разведкой. Он якобы получил указания отправиться в Ливан, осмотреть и по возможности сфотографировать места и объекты движения «Хезболла».

Утверждается, что супруга гражданина России знала о его деятельности и помогала ему.

В пятницу, 25 августа, и.о. главы Управления общей безопасности Ливана Элияс аль-Байсари рассказал, что в аэровокзале Бейрута задержали работающую на Израиль шпионскую сеть, состоящую из двух человек.

Ранее стало известно, что ФБР по подозрению в шпионаже задержала в Ростовской области гражданку Украины. В ведомстве раскрыли, что женщина занималась сбором данных о месторасположении российских систем ПВО, дислокации войск и техники Вооруженных сил России. В ее отношении было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

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    Маргарита Щигарева
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