Медведев сравнил интеллектуальные способности Обамы и Байдена

Медведев заявил, что интеллектуальные способности у Обамы выше, чем у Байдена

Бывший президент США Барак Обама превосходит нынешнего главу государства Джо Байдена с точки зрения интеллектуальных способностей. Двух американских лидеров сравнил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в беседе с ТАСС.

Говоря о наличии сходства между политикой Обамы и Байдена, Медведев отметил, что 44-й президент США превосходил нынешнего главу Белого дома.

«Скажем прямо и откровенно — это интеллектуальные способности, которые у Обамы повыше, чем у Байдена», — заявил зампред Совбеза.

По его словам, когда США руководил Обама, отношения между Москвой и Вашингтоном характеризовались большим прагматизмом, нежели сейчас.

Ранее Медведев также указал на риски гражданской войны в США. По его мнению, Америка в настоящее время пребывает в состоянии внутреннего разлада.