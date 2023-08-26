Зампред Совбеза РФ Медведев: есть риски гражданской войны в США

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал на риски гражданской войны в США. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС и RT.

По слова политика, Соединенные Штаты сейчас находятся в состоянии внутреннего разлада и конфликтуют сами с собой. «Причем, на мой взгляд, в чем-то этот разлад носит непримиримый характер, такого рода внутристрановые конфликты очень часто заканчиваются гражданской войной», — отметил он.

Медведев считает, что «США превратились в очень специфичное государство», в котором происходит колоссальный разлад между элитами. «Это столкновение между консервативным республиканским политистеблишментом и либеральным сегментом, носителем которого является Демократическая партия, на самом деле разорвало Америку на части», — заключил он.

Ранее бывший губернатор Аляски Сара Пейлин заявила, что в США возможно начало второй гражданской войны, если продолжится судебное преследование американского экс-президента Дональда Трампа.