Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:21, 26 августа 2023Мир

Медведев указал на риски гражданской войны в США

Зампред Совбеза РФ Медведев: есть риски гражданской войны в США

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал на риски гражданской войны в США. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС и RT.

По слова политика, Соединенные Штаты сейчас находятся в состоянии внутреннего разлада и конфликтуют сами с собой. «Причем, на мой взгляд, в чем-то этот разлад носит непримиримый характер, такого рода внутристрановые конфликты очень часто заканчиваются гражданской войной», — отметил он.

Медведев считает, что «США превратились в очень специфичное государство», в котором происходит колоссальный разлад между элитами. «Это столкновение между консервативным республиканским политистеблишментом и либеральным сегментом, носителем которого является Демократическая партия, на самом деле разорвало Америку на части», — заключил он.

Ранее бывший губернатор Аляски Сара Пейлин заявила, что в США возможно начало второй гражданской войны, если продолжится судебное преследование американского экс-президента Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев указал на риски гражданской войны в США

    Россия обогнала США по поставкам сырья для крабовых палочек в Азию

    Медведев сравнил интеллектуальные способности Обамы и Байдена

    Костомаров записал видеообращение к болельщикам вместе с супругой

    Президент Венгрии предрекла перемены в урегулировании на Украине

    Раскрыта программа Московского урбанфорума на последние дни лета

    Австрийский полковник предсказал ВСУ проблемы из-за начала сезона дождей

    Схема мошенничества с информированием о ложном диагнозе раскрыта в Москве

    В МИД России заявили об увеличении вовлеченности Запада в конфликт на Украине

    Медведев заявил об отсутствии альтернативы военному ответу Грузии в 2008 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости