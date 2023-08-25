Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:26, 25 августа 2023Мир

В США предрекли вторую гражданскую войну из-за судебного преследования Трампа

Экс-губернатор Аляски Пейлин предупредила о возможном начале гражданской войны
Сара Пэйлин

Сара Пэйлин. Фото: Kerry Tasker / Reuters

В США возможно начало второй гражданской войны, если продолжится судебное преследование американского экс-президента Дональда Трампа. С таким заявлением выступила бывший губернатор Аляски Сара Пейлин, ее цитирует The Guardian.

«Вы хотите, чтобы мы скатились в гражданскую войну? Потому что именно это и произойдет», — предупредила политик, назвав пародией судебный процесс над Трампом.

24 августа Трамп прилетел в Атланту, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия. Он прошел процедуру ареста и вышел под залог в 200 тысяч долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости

    В СКР рассказали о расследовании катастрофы самолета Пригожина

    Назван простой способ быстро похудеть в талии на пять сантиметров

    Полиция задержала порезавшего шины 75 легковых машин россиянина

    На Милан обрушилась рекордная жара

    Экс-солистка «Блестящих» показала роскошный ремонт

    Подросток вступил в схватку с медведем и спас отца от растерзания

    Известная певица снялась с небритыми подмышками для глянца

    Генерал ВСУ назвал напряженной обстановку на восточном направлении

    Число отравившихся шаурмой и курицей в Москве выросло

    Россиянин натравил на полицейских собаку и угрожал оружием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости