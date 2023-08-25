В США предрекли вторую гражданскую войну из-за судебного преследования Трампа

Экс-губернатор Аляски Пейлин предупредила о возможном начале гражданской войны

В США возможно начало второй гражданской войны, если продолжится судебное преследование американского экс-президента Дональда Трампа. С таким заявлением выступила бывший губернатор Аляски Сара Пейлин, ее цитирует The Guardian.

«Вы хотите, чтобы мы скатились в гражданскую войну? Потому что именно это и произойдет», — предупредила политик, назвав пародией судебный процесс над Трампом.

24 августа Трамп прилетел в Атланту, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия. Он прошел процедуру ареста и вышел под залог в 200 тысяч долларов.