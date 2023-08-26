WolnośćTV: группа украинцев избила поляков и заставила их кричать лозунги

Группа украинцев напала на поляков и заставила их кричать нацистские лозунги, передает портал WolnośćTV.

По данным издания, инцидент произошел вечером после празднования Дня независимости Украины. Группа из 12 украинцев на Вислинских бульварах напала на восьмерых поляков. «Заставив их скандировать "Слава Украине"», — уточнило издание.

При этом поляки не хотели выкрикивать лозунг. После этого украинцы начали их избивать. Некоторые из них попали в больницу. Приехавшая на место преступления полиция не стала задерживать украинцев.

Ранее в Польше трое мужчин избили 20-летнего украинца и его мать. Между группой местных жителей и украинцем произошел «обмен мнениями», в результате которого его избили «руками и ногами». Молодому человеку пыталась помочь его мать, но поляки напали и на нее.