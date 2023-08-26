Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:36, 26 августа 2023Мир

Группа украинцев избила поляков и заставила их кричать лозунги

WolnośćTV: группа украинцев избила поляков и заставила их кричать лозунги

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Группа украинцев напала на поляков и заставила их кричать нацистские лозунги, передает портал WolnośćTV.

По данным издания, инцидент произошел вечером после празднования Дня независимости Украины. Группа из 12 украинцев на Вислинских бульварах напала на восьмерых поляков. «Заставив их скандировать "Слава Украине"», — уточнило издание.

При этом поляки не хотели выкрикивать лозунг. После этого украинцы начали их избивать. Некоторые из них попали в больницу. Приехавшая на место преступления полиция не стала задерживать украинцев.

Ранее в Польше трое мужчин избили 20-летнего украинца и его мать. Между группой местных жителей и украинцем произошел «обмен мнениями», в результате которого его избили «руками и ногами». Молодому человеку пыталась помочь его мать, но поляки напали и на нее.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Очередной беспилотник самолетного типа сбили на подлете к Москве. Что известно об атаке?

    Южная Осетия призвала Грузию приступить к делимитации границы

    На Украине допустили возможность оказаться в беспомощном положении против России

    Кинолог объяснил важность привязанности собаки к человеку

    Группа украинцев избила поляков и заставила их кричать лозунги

    Балицкий заявил о владении Россией информацией о ситуации в Запорожье

    Депутат оценил возможность обеспечить больных лекарствами по рецепту бесплатно

    В Госдуме призвали заморозить западные активы в пользу России

    В ДНР рассказали о подрыве украинских военных на своих же кассетных боеприпасах

    Эндокринолог Павлова объяснила вред фруктово-ягодной диеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости