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05:56, 8 августа 2023Мир

Поляки избили молодого украинца и его мать

Polskie Radio: в Бельск-Подляском поляки избили 20-летнего украинца и его мать

Фото: pixabay.com

В Польше трое мужчин избили 20-летнего украинца и его мать. Об этом сообщает Polskie Radio со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в конце июля в центре Бельск-Подляского. Между группой местных жителей и украинцем произошел «обмен мнениями», в результате которого его избили «руками и ногами». Молодому человеку пыталась помочь его мать, но поляки напали и на нее.

Один из нападавших, нетрезвый 33-летний житель города был задержан на месте происшествия. После просмотра записи с камер видеонаблюдения удалось установить и задержать двух других — 42-летнего мужчину и его 21-летнего сына, также местные жители. Им всем грозит до трех лет тюрьмы.

По данным следствия, инцидент не имел «национальной подоплеки».

Ранее украинского беженца избили в городе Кейзер американского штата Орегон после того, как он поспорил с другим мужчиной о том, являются ли жители его страны нацистами. Во время ужина украинец с женой познакомились с 41-летним жителем Салема Борисом Мирошниченко. После ужина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, Мирошниченко якобы назвал жителей Украины нацистами, а также высказал в их адрес «гомофобное оскорбление».

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    Марина Совина
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