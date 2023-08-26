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16:11, 26 августа 2023Среда обитания

На картах появилась улица с названием «Россия, сдохни уже»

В приложении «Где мои дети» улицы переименовали в антироссийские лозунги

Скриншот: приложение «Где мои дети»

В мобильном приложении для отслеживания местоположения ребенка «Где мои дети: Семейный локатор» появились улицы с антироссийскими лозунгами. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

Так, Нижегородскую улицу в Москве переименовали в «Россия, сдохни уже» и «Рубль сдох». Также около Красноказарменной площади появились постройки с названием «Рашка сдыхает», «Россияне насилуют женщин» и «Россияне ничтожество».

Похожие наименования найдены около Лефртовского парка. Здесь переименовали Лефортовские пруды. Помимо этого, недалеко от района шоссе Энтузиастов на карте появился лозунг «Россия, развались».

Неизвестно, кто именно и с какой целью переименовал улицы в приложении.

Ранее в Рязани депутаты приняли решение переименовать 1-ю и 2-ю Безбожные улицы в Вокзальные проезды. Председатель топонимической комиссии Николай Булычев отметил, что в городе планировали переименовать улицы несколько раз. Инициатива принадлежала общественной организации «Союз православных женщин».

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    Варвара Кошечкина
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