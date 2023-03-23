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19:58, 23 марта 2023Среда обитания

В российском городе переименовали Безбожные улицы

В Рязани улицы Безбожные переименовали в Вокзальные проезды

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Рязани депутаты приняли решение переименовать 1-ю и 2-ю Безбожные улицы в Вокзальные проезды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу гордумы российского города.

В разговоре с агентством председатель топонимической комиссии Николай Булычев отметил, что в городе планировали переименовать улицы несколько раз. Инициатива принадлежала общественной организации «Союз православных женщин».

«Одиозные названия такие, режут слух... Мы давно уже это хотели сделать», — отметил председатель. Он также добавил, что улицы получили такие названия в 1935 году, до этого они назывались Банными.

Ранее стало известно, что в Сочи спустя три года после переименования реки в Хороту на мосту через нее вновь появились дорожные указатели «р. Херота». В последний раз реку переименовывали в 2020 году, объяснив это возвращением «исторической справедливости».

Нина Ташевская
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