В Польше жертвами «болезни легионеров» стали восемь человек

Polsat News: в Польше от легионеллы умерли восемь человек

В Польше восемь человек стали жертвами «болезни легионеров» (заболевания, проявляющегося поражением легочной ткани с развитием тяжелой формы пневмонии — прим. «Ленты.ру»). Об этом сообщает телеканал Polsat News.

Представитель Клинической больницы при Университете Жешува Анджей Срока заявил о смерти последнего пациента. По его словам, умер пожилой человек с множеством патологий. «У него также был диагностирован и рак, но по результатам анализов подтвердилось наличие у него бактерий легионеллы», — рассказал он.

Вспышка легионеллеза была зафиксирована на юге Польши в районе Жешува в четверг, 24 августа. Тогда 71 человек, которые были госпитализированы, жаловались на высокую температуру, одышку и общее недомогание.