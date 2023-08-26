Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:51, 26 августа 2023Мир

В Польше жертвами «болезни легионеров» стали восемь человек

Polsat News: в Польше от легионеллы умерли восемь человек
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

В Польше восемь человек стали жертвами «болезни легионеров» (заболевания, проявляющегося поражением легочной ткани с развитием тяжелой формы пневмонии — прим. «Ленты.ру»). Об этом сообщает телеканал Polsat News.

Представитель Клинической больницы при Университете Жешува Анджей Срока заявил о смерти последнего пациента. По его словам, умер пожилой человек с множеством патологий. «У него также был диагностирован и рак, но по результатам анализов подтвердилось наличие у него бактерий легионеллы», — рассказал он.

Вспышка легионеллеза была зафиксирована на юге Польши в районе Жешува в четверг, 24 августа. Тогда 71 человек, которые были госпитализированы, жаловались на высокую температуру, одышку и общее недомогание.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия пресекла действия украинской ДРГ

    Названа причина смерти экс-главы администрации Ельцина

    После прекращения зерновой сделки из Одессы вышло второе судно

    Стало известно о проведении Россией полигонных испытаний лазерной пушки

    В Венгрии обвинили чиновников ЕС в провале санкционной политики

    Раскрыты подробности задержания россиянина в Финляндии

    Названы самые отчаянные искатели жвачки в советской Москве

    Российская система ПВО сбила беспилотник над Белгородом

    В Британии заявили о смене стратегии Украины после встречи с военными НАТО

    В Польше жертвами «болезни легионеров» стали восемь человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости